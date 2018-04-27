المفوض الأممي لحقوق الإنسان: أوقفوا قتل المتظاهرين الفلسطينيين

جنيف (د ب أ)

ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، اليوم الجمعة، أن المزيد من الفلسطينيين غير المسلحين سيقتلون في حال لم توقف قوات الأمن الإسرائيلية استخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات في قطاع غزة.

وقال المفوض السامي: إنه "خلال الأربعة أسابيع الماضية، قتل 42 فلسطينيا وأًصيب أكثر من 5500 آخرين".

وأضاف زيد في بيان في جنيف: "تدعو هذه الاتجاهات إلى التساؤل إلى أي مدى تتماشى قواعد الاشتباك غير المعلنة (لقوات الأمن الإسرائيلية) مع القانون الدولي".

وذكر زيد، أنه نظرا لأن الوفيات وقعت في أرض محتلة فيمكن أن تكون إسرائيل قد انتهكت معاهدة جنيف الرابعة، وهي اتفاقية دولية يرجى منها حماية المدنيين المتضررين جراء الحروب أو الاحتلال.

بدأت الاحتجاجات في أواخر مارس، ومن المقرر أن تستمر حتى 15 مايو على الأقل، وهو يوم الذكرى السنوية للنكبة.

ويطالب المتظاهرون بأن يتم السماح للاجئي نكبة 1948 بالعودة إلى ديارهم فيما تسمى إسرائيل الآن.