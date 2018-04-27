وزير الدفاع الأمريكي قلق من احتمال تزويد روسيا لسوريا بمنظومة (إس - 300)

واشنطن - (أ ش أ):

أعرب وزير الدفاع الأمريكي جميس ماتيس اليوم الجمعة عن قلقه من أنباء اعتزام روسيا تزويد النظام السوري بمنظومة صاروخية من طراز (إس - 300).

وقال ماتيس - في البيت الأبيض، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن من شأن الخطوة إطالة أمد الصراع"، داعيا روسيا إلى مساعدة جهود المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في التوصل إلى حل سياسي إلى الأزمة".

وفي السياق، أقر مجلس النواب الأمريكي بفرض عقوبات إضافية على مسئولين إيرانيين متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، ويحث مشروع الإدارة الأمريكية على العمل مع حلفائها للتحقيق في "انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها مسئولون إيرانيون بغض النظر عن موقع أو تاريخ الانتهاكات".

كما يدعو المشروع إلى مساعدة الشعب الإيراني في الحصول على المعلومات ومشاركتها عبر الانترنت ووسائل أخرى، ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على المشروع نفس قبل إرساله للبيت الأبيض.