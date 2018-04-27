أوكرانيا تُدين "حملات التفتيش" الروسية بحق تتار القرم

كييف - (أ ش أ):

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأوكرانية ماريانا بيتسا ما سمته بحملات التفتيش التي أجراها جهاز الأمن الروسي "أف أس بي" بحق نشطاء تتار القرم، بشبه جزيرة القرم.

وقالت بيتسا -في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ونقلتها صحيفة "يوكرين إين أربيك" الأوكرانية، اليوم الجمعة- إن دبلوماسيين أوكرانيين يعتزمون رفع دعاوى قضائية لمحاكم دُولية بشأن الحملة التي جرت صباح أمس الأول.. مضيفة أن إجراءات روسيا تعتبر "تمييزاً بحق تتار القرم".

وفي وقت سابق، عقّب وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين على الحملة، قائلا "إن تكون واحداً من تتار القرم وأوكرانياً ومحباً للوطن في القرم، هو عمل جبار بحد ذاته".

وأضاف على حسابه الشخصي في "تويتر": "أصبحت التفتيشات والملاحقات أمراً عادياً، إلا أن المسئولين عليها سيتحملون المسئولية أمام المحاكم الدُولية".

وعارض تتار القرم الخطوة الروسية بضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، ما دفع السلطات الروسية لحظر مؤسساتهم وسائل إعلامهم.

وفي شأن متصل، طالبت بيتسا، المجتمع الدولي، بتشديد العقوبات بحق روسيا في ظل تصعيد الانفصاليين للوضع الميداني في إقليم دونباس.