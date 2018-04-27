فنزويلا وبنما تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية والملاحة الجوية

اتفقت فنزويلا وبنما على استئناف العلاقات الدبلوماسية والملاحة الجوية بينهما بعد أزمة تسببت بها بنما، بحسب ما أعلن البلدان الخميس.

وصرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام صحافيين "لقد وافقنا على عودة سفيري بنما وفنزويلا واستئناف الرحلات الجوية اعتبارا من الغد"، وذلك إثر اتصال هاتفي مع نظيره البنمي خوان كارلوس فاريلا، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

من جهتها، أعلنت الحكومة البنمية في بيان قرارها "الحفاظ على علاقات ثنائية بناءة وعدم التعرض لرفاه" المواطنين.

كما أعلن مادورو تشكيل لجنة برئاسة وزيري خارجية فنزويلا خورخي اريازا ونظيرته البنمية ايزابيل سان مالو بهدف "حل المشاكل والمسائل العالقة" بين البلدين.

وأوضح ان استئناف الحوار مع فاريلا تم بفضل وساطة من رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا.

واندلعت الازمة الدبلوماسية بين البلدين بعد نشر بنما لائحة ب55 شخصية فنزويلية من بينها مادورو تعتبر انها تشكل "خطر كبيرا" على صعيد "تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل".

وقررت حكومة مادورو عندها تعليق العلاقات الاقتصادية والمالية لمدة ثلاثة أشهر مع أكبر المسؤولين والمؤسسات البنمية ومن بينها شركة "كوبا" للطيران والتي باتت من الشركات القليلة التي لا تزال تسير رحلات الى فنزويلا التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة.

وأعلنت بنما ردا على العقوبات في 11 ابريل تعليق رحلات شركات خطوط الطيران الفنزويلية لمدة ثلاثة أشهر.