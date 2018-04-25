روحاني لترامب: أنت تاجر لا تعرف شيئا عن السياسة

طهران- (د ب أ):

شن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء هجوما على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتهمه بأنه لا يعرف شيئا عن السياسة ولا الاتفاقات الدولية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني القول :"أنت لا تعرف شيئاً عن السياسة والحقوق والاتفاقات الدولية، أنت مجرد تاجر لا تعرف بعالم السياسة، ومشكلتنا اليوم هي أننا نواجه ساسة لا يدركون أبعاد تصريحاتهم وقراراتهم".

وأضاف :"ترامب يصف الاتفاق النووي (بين القوى العالمية وإيران) بأنه اتفاق سيء وخطير، إذا كان هذا الاتفاق سيئا، لماذا قمتم بالتوقيع عليه؟ ألم يكن مسؤولو أمريكا السابقون يعرفون ذلك؟".

وأشار روحاني إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تسعى إلى نهب جميع ثروات العالم العربي، وقال إن :"الأمريكان والغرب يريدون السيطرة على جميع ثروات العالم العربي، نفوسهم الشرهة متوجهة نحو الذهب الأسود في منطقة الشرق الأوسط".

كان ترامب هدد الليلة الماضية "بمشاكل أكبر" إذا استأنفت إيران برنامجها النووي، واتهم الجمهورية الإسلامية بأنها صانعة للمشكلات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال ترامب :"حيثما تذهب في الشرق الأوسط، يبدو أن إيران تقف وراء كل مشكلة".

من جانبه، ألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استعداده لإجراء محادثات حول اتفاق نووي جديد مع إيران، وقال إنه ينبغي تمهيد الطريق من أجل اتفاق جديد، وطالب بأن يتم في محادثات الاتفاق الجديد إشراك القوى السياسية في الإقليم مثل روسيا وتركيا.