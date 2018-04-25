البرلمان الأوروبي: شرعية الانتخابات في تركيا مهددة في ظل حالة الطوارئ

بروكسل - (أ ش أ):

أعلنت لجنة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن شرعية الانتخابات في تركيا مهددة بعدما مدد الرئيس رجب طيب أردوجان حالة الطوارئ التي فرضت عقب محاولة الانقلاب العسكري في يوليو تموز 2016 وإعلانها نظامًا انتخابيًا جديدًا في الشهر الماضي.

وأعربت اللجنة، وفقا لقناة سكاي نيوز بالعربية أمس الثلاثاء، عن قلقها بشأن الحريات ونزاهة انتخابات تركية مبكرة وأوصت بتأجيلها.

وتعكس التعليقات الأوروبية توترا بسبب الاستفتاء الذي نظمته تركيا العام الماضي على الصلاحيات الرئاسية الجديدة عندما منعت بعض الدول الأوروبية سياسيين أتراكًا من عقد مؤتمرات انتخابية على أراضيها وعبرت عن قلقها من أن الاستفتاء سيقرب البلاد من الحكم الاستبدادي.​