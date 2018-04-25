بريطانيا تشهد أمطار غزيرة اليوم.. وموجة حارة منتصف مايو

كتب - محمود علي:

يتوقع خبراء الطقس أن تشهد جميع أنحاء بريطانيا، اليوم الأربعاء، سقوط غزير للأمطار، بينما تستمر درجات الحرارة عند 12 تقريبًا ليومين متتاليين، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وكانت درجات الحرارة وصلت إلى أعلى معدلات ارتفاع منذ 38 عامًا الأسبوع الماضي.

وقال مارك ويلسون، أحد خبراء الأرصاد، إن الطقس سيكون غير مستقر، وأن يوم الجمعة سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بينما من المتوقع أن تعود الموجة الحارة مرة أخرى منتصف مايو المقبل، بفعل رياح "الجمال من الشرق".

ويذكر أن بريطانيا تمر بمنعطفات في الطقس بين ارتفاعات في درجات الحرارة هي الأعلى في التاريخ منذ الأسبوع الماضي.​