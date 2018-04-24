الجبير: بدون القاعدة الأمريكية سيسقط "النظام القطري" في أقل من أسبوع

(مصراوي)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن قطر عليها أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك.

ويأتي ذلك بعد أن قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في الرابع من أبريل الجاري إن ترامب أكد في حديث خاص مع أحد المقربين له أنه سوف يطارد دول خليجية بسبب عدم تقديمهم الموارد الكافية لمواجهة تنظيم داعش.

وأضافت الشبكة أن ترامب أبلغ أحد قادة الخليج في مكالمة هاتفية، بحسب مصدر مقرب أطلعه ترامب على تفاصيلها، أنهم دون الولايات المتحدة "لن يبقوا لأسبوعين. وسوف تسافرون في رحلات تجارية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تصريح الجبير "إنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها ".

واعتبر الجبير أن التصريحات السابقة التي نقلتها "سي إن إن" على لسان الرئيس الأمريكي كانت موجهة لقطر، وأكد "أنه لو قامت أمريكا بسحب الحماية الأمريكية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع".