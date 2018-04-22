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حرس السواحل الليبي ينقذ 83 مهاجرا وينتشل 11 جثة

09:03 م الأحد 22 أبريل 2018
حرس السواحل الليبي ينقذ 83 مهاجرا وينتشل 11 جثة

طرابلس (د ب أ)

تمكنت اليوم الأحد، دورية لحرس السواحل الليبي "القطاع الغربي"، من إنقاذ 83 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي في عرض البحر، وانتشال 11 جثة.

وبحسب مكتب الإعلام التابع للقوات البحرية الليبية، تمكن الزورق "تلّيل" التابع لنقطة "مصفاة الزاوية" من إنقاذ المهاجرين الذين ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة قبالة سواحل مدينة صبراتة الساحلية الواقعة نحو 80 كيلومترا غرب طرابلس، وعلى بعد خمسة أميال بحرية إلى الشمال، وتم لاحقاً نقل المهاجرين إلى نقطة "مصفاة الزاوية" حيث تم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأحياء منهم، قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء "النصر" بمدينة الزاوية غرب طرابلس.

يشار إلى أن ليبيا تعد نقطة الانطلاق للمهاجرين الراغبين في التوجه عبر البحر المتوسط إلى اوروبا بحثا عن حياة افضل .

حرس السواحل الليبي مهاجرين القوات البحرية الليبية

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