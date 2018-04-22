ميركل: اتفاق معيب مع إيران أفضل من عدم وجوده

تل أبيب (د ب أ)

دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن الاتفاق النووي الإيراني، في مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية قائلة إن "اتفاق معيب أفضل من عدم وجود اتفاق".

وأضافت ميركل، للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، أن ألمانيا "سوف تراقب الوضع عن كثب" لضمان الالتزام بالاتفاق.

وتابعت ميركل في التصريحات، التي أوردتها صحيفة "يديعوت احرونوت"، أنها تستطيع أن تفهم "القلق الكبير في إسرائيل فيما يتعلق بما يصدر عن إيران".

وتم نشر تصريحات اليوم الأحد، قبل اجتماع في واشنطن هذا الأسبوع مع الرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد بالانسحاب من الاتفاق بحلول 12 مايو ما لم يوافق المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون على إصلاح ما يسميه بعيوبه الخطيرة.

وبشكل منفصل، يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو أحد المدافعين عن الصفقة الإيرانية، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة غدًا الاثنين.

يشار إلى أن إسرائيل تنتقد بشدة الاتفاق النووي المبرم بين إيران وكلًا من: "فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين".