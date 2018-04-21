منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جمعت عينات من "دوما" السورية

لاهاي- (د ب أ):

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم السبت أن وفد الخبراء التابع لها جمع عينات للتحليل من داخل بلدة دوما التي شهدت هجوما مزعوما بالأسلحة الكيميائية في السابع من أبريل الجاري.

وقالت المنظمة في بيان: " سوف تقيم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الوضع وسوف تفكر في الخطوات المستقبلية بما في ذلك زيارة محتملة أخرى لدوما"، مضيفة أن العينات ستنقل إلى مختبر المنظمة في ريجسفيك في هولندا لتحليلها.

ووصل وفد المنظمة إلى العاصمة السورية دمشق قبل أسبوع وباءت محاولات دخول البلدة منذ ذلك الوقت بالفشل حتى تمكن اليوم من دخولها .

وأدى الهجوم بالأسلحة الكيميائية المزعوم إلى سلسلة من الغارات الجوية من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف حكومية سورية كخطوة انتقامية. ونفى الرئيس بشار الأسد مزاعم استخدام أسلحة كيميائية.