كوريا الشمالية توقف تجاربها النووية (تغطية خاصة)

القاهرة- (مصراوي)

أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، تراجعه عن إجراء تجارب نووية في البلاد، قائلًا إنه "لم تعد هناك حاجة للسلاح النووي والتجارب الصاروخية"، في خطوة قوبلت بترحيب دولي واسع.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن زعيم بيونجيانج، قوله إن كوريا الشمالية "ستهدم موقعًا للتجارب النووية في شمال البلاد، وستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 21 أبريل".

ووصف الرئيس الأمريكي إعلان كوريا الشمالية وقف التجارب النووية والصاروخية بأنه "أخبار جيدة جدا". كما عبرت كوريا الجنوبية عن املها في أن تؤدي هذه الخطوة في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

ومن المتوقع أن تعقد خلال أسابيع قليلة قمة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط آمال في إمكانية التوصل إلى صيغة لتحقيق السلام في وجاء إعلان كوريا الشمالية عن وقف التجارب النووية والصاروخية، في وقت تشهد العلاقات بينها وبين كوريا الجنوبية بعض الدفيء.

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