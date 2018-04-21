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وزير الدفاع الياباني: الوقت ليس مناسبا لتخفيف الضغط على كوريا الشمالية

08:02 ص السبت 21 أبريل 2018
وزير الدفاع الياباني: الوقت ليس مناسبا لتخفيف الضغط على كوريا الشمالية

وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا

طوكيو- (أ ش أ):

قال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا إن الوقت ليس مناسبا لتخفيف الضغط على كوريا الشمالية.

ودعا أونوديرا- وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت، إلى ممارسة سياسة الحد الأقصى من الضغط على كوريا الشمالية كي تتخلى عن برنامجها للأسلحة، مشيرا إلى أن الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى سوريا الأسبوع الماضي تبعث أيضا برسالة إلى بيونج يانج.

وشدد الوزير الياباني على أن أسيا تواجه تهديدا خطرا ووشيكا مصدره برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الكورية الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءًا من 21 أبريل، مؤكدة أنه لا حاجة لاجراء تجارب نووية أو بالستية.

هذا المحتوى من

Asha
وزير الدفاع الياباني كوريا الشمالية إيتسونوري أونوديرا

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