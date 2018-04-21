تقرير أمريكي: انتهاكات إيران لحقوق الإنسان تجعلها دولة مزعزعة للاستقرار

(مصراوي)

سلط التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن حالة حقوق الإنسان في دول العالم، الضوء على انتهاكات إيران لحقوق الإنسان، واصفا إياها بإحدى القوى المزعزعة للاستقرار بفعل تلك الممارسات.

وركز التقرير الذي نشره سكاي نيوز على القيود التي تفرضها إيران على الحريات المدنية والدينية وحرية التعبير، والاعتقال التعسفي وإفلات المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن من العقاب، إلى جانب العنف الممارس ضد النساء والأقليات العرقية والدينية.

وانتقد القائم بأعمال وزير الخارجية الأميركي، جون سوليفان، انتهاكات حقوق الإنسان في كل من إيران وتركيا، وانتهاك حق حرية التعبير والتجمع السلمي في إيران، وتقويض حكم القانون في تركيا جراء استمرار حالة الطوارئ والاعتقالات التعسفية.

وقال سوليفان إن الشعب الإيراني لا يزال يتعرض للمعاناة على أيدي قادته، مؤكدا أن التجمع السلمي وحرية التعبير هي حقوق مشروعة لكل الأفراد في كل أنحاء العالم.

وتابع القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي: بالنسبة للشعب الإيراني للأسف هذه الحقوق تتعرض للانتهاك بشكل يومي. وفي تركيا، فإن اعتقال عشرات الآلاف من الأفراد من بينهم صحافيون وأكاديميون بالإضافة إلى استمرار حالة الطوارئ قوض حكم القانون.

وتظاهر المئات مقابل مبنى الأمم المتحدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لضم إيران منطقة الأحواز إلى أراضيها.

وندد المتظاهرون، بممارسات النظام الإيراني ضد الأحواز، وطالبوا المجتمع الدولي بالمساندة لاستعادة الأراضي العربية التي تسيطر عليها إيران، كما رفع المحتجون شعارات تدين نظام الملالي.

وأعلن المجلس الوطني للمقاومة‌ الإيرانية‌ استمرار احتجاجات آلاف الإيرانيين في مدينة كازرون جنوبي البلاد، لافتا إلى أن هذه الانتفاضة يقودها طلاب ومواطنون من مختلف شرائح المجتمع.

ويرفع المحتجون شعارات تندد بممارسات النظام الإيراني، وتؤكد على ضرورة الاتحاد من أجل مواجهة قمع السلطات لتلك الاحتجاجات، التي اندلعت عقب قرار السلطات تقسيم المدينة.

وأكد المجلس أن احتجاجات أخرى قام بها متظاهرون ضد ممارسات النظام في مناطق أخرى من البلاد على غرار طهران وأصفهان.