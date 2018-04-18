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البرلمان الأوروبي يصر على مثول زوكربرج أمامه بعد فضيحة البيانات العالمية

10:23 م الأربعاء 18 أبريل 2018
البرلمان الأوروبي يصر على مثول زوكربرج أمامه بعد فضيحة البيانات العالمية

مارك زوكربيرج

ستراسبورج (د ب أ)

دعا رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، المدير التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مارك زوكربيرج، إلى المثول أمام الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي، مشددًا في رسالة أرْسِلت اليوم الأربعاء على "الحاجة الملحة" لحضوره بعد فضيحة البيانات العالمية.

وتعرض موقع "فيسبوك" لانتقادات بسبب مشاركة البيانات الشخصية لملايين المستخدمين بطريقة غير قانونية مع شركة تحليل البيانات البريطانية "كامبريدج أناليتيكا"، التي استخدمت البيانات في عام 2016 لدعم حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذات العام.

وناقش قادة الفصائل السياسية في البرلمان الأوروبي هذه القضية الأسبوع الماضي، حيث أعربوا جميعاً عن "قلقهم العميق" وعزمهم على تسليط الضوء بصورة كاملة على الفضيحة، حسبما كتب تاجاني في رسالته إلى زوكربرج.

وعرض مؤسس "فيسبوك"، الذي مثل الأسبوع الماضي أمام المشرعين الأمريكيين، إرسال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة إلى الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي، لكن تاجاني قال إن هذا غير كاف.

البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني مارك زوكربيرج فضيحة البيانات العالمية

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