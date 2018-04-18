مقتل 16 شخصًا في حادثي تبادل إطلاق نار مع الشرطة جنوبي المكسيك

مكسيكو سيتي (د ب أ)

ذكر مسؤولون أمنيون مكسيكيون، اليوم الأربعاء، أن حادثين لإطلاق النار بين الشرطة ومجرمين مشتبه فيهم أسفرا عن مقتل 16 شخصًا جنوبي البلاد.

وفتحت جماعة مسلحة النار في البداية على دورية للشرطة بالقرب من بلدية زيهواتانيجو أمس الثلاثاء، وأسفر تبادل إطلاق النار الذي استمر لمدة نصف ساعة عن مقتل 10 مشتبه فيهم وإصابة ضابط شرطة.

بعد ذلك بوقت قصير، لقى ستة من ضباط الشرطة حتفهم في كمين في نفس المنطقة.

ويعتقد أن الكمين هو عمل انتقامي لعمليات القتل في الحادث الأول.

وسجلت المكسيك أكثر من 29000 حالة قتل العام الماضي، وهو أكبر حصيلة طوال عقدين من الزمن.