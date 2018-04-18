رغم المقاطعة.. الجيش القطري: شاركنا في مناورات درع الخليج بالسعودية

(مصراوي):

أعلن الجيش القطري، في بيان رسمي، عودة القوات المسلحة التابعة للدوحة إلى قطر بعد مشاركتها في تمرين درع الخليج المشترك بالمملكة العربية السعودية، وذلك على الرغم من المقاطعة المفروضة على الإمارة الخليجية من قبل دول السعودية والإمارات والبحرين.

وقالت القوات المسلحة القطرية، في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، إن وفد قطر برئاسة العميد الركن خميس محمد دبلان وصل إلى قاعدة العديد الجوية بعد انتهاء مشاركته في المناورات التي أقيمت بالمملكة خلال الفترة من 21 مارس حتى 16 أبريل الجاري.

وأجريت فعاليات التمارين في المنطقة الشرقية للمملكة، وشاركت القوات القطرية –بحسب البيان- في اليوم الختامي الذي تم فيه تنفيذ تمرين لحرب نظامية وغير نظامية بالذخيرة الحية، بالإضافة إلى طابور للعرض العسكري ضم الدول المشاركة في تمرين درع الخليج.

وحضر العرض الختامي للتمرين الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، والرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة دول عربية أخرى كانوا ضيوفاً في المملكة من أجل حضور القمة العربية في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

ويأتي ذلك في وقت أصدر فيه وزراء خارجية دول المقاطعة في مصر والسعودية والإمارات والبحرين بيانًا مشتركًا أكدوا فيه على مطالبهم الثلاثة عشر والمبادئ التي اشترطوها على قطر قبل العودة إلى العلاقات الطبيعية مع الإمارة الخليجية.

وقطعت الدول الأربع في يونيو الماضي العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، واتهموها بدعم الإرهاب، والعمل مع إيران على زعزعة استقرار المنطقة وإيواء عناصر إرهابية.

ونفت قطر الاتهامات الموجهة إليها، فيما أغلقت الدول الخليجية المقاطعة حدودها البرية والبحرية والأجواء أيضًا أمام التحركات القطرية.

كما أشارت تقارير سعودية إلى أن المملكة بدأت تنفيذ مشروع قناة سلوى، الذي يحوِّل قطر من شبه جزيرة إلى جزيرة في الخليج. ويهدف المشروع إلى حفر قناة بحرية بطول الحدود البرية بين السعودية وقطر الممتدة لنحو 60 كيلومتراً، على أن تكون بالكامل داخل حدود المملكة حتى تتحكم فيها من الجانبين.