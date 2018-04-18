بعد 35 عامًا.. السينما تعود إلى السعودية بـ "النمر الأسود" (صور وفيديو)

كتب - هشام عبد الخالق:

افتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد العواد، ووكيل الهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، مساء اليوم الأربعاء، أول دار سينما في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض.

وسيكون فيلم "Black Panther" الأمريكي، أول فيلم يُعرض في السينمات السعودية منذ أكثر من 35 عامًا، في خطوة تاريخية لتشغيل دور العرض السينمائي في المملكة.

وحضر عرض الافتتاح عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والمختصين وخبراء عالميين وعرب في مجال صناعة السينما، كما يحضر العرض آدم آرون، المدير التنفيذي ورئيس الجهة المنظمة للقطاع السينمائي في المملكة، شركة أيه إم سي للترفيه.

يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أعلنت في وقت سابق، عن منح أول رخصة لتشغيل دار عرض سينمائي، لتتمكن الشركة الرائدة في هذا المجال أيه إم سي للترفيه، من تشغيل دور العرض في كافة أنحاء السعودية، وستعمل أكبر شركة عرض سينمائي في العالم (إيه إم سي) بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة الذي يخطط لاستثمار ما يصل إلى 10 مليار ريال سعودي في مشاريع ترفيهية مع حلول عام 2030.

ويعد قرار عودة السينما جزءًا من برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة وفقًا لرؤية 2030، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان من ضمن أهداف المملكة في رؤيتها زيادة الإنفاق السعودي السنوي على النشاطات الثقافية والترفيهية وتوفير خيارات ترفيهية متعددة للأسرة.

ومن المقرر أن يتم افتتاح 3 شاشات عرض أخرى في مركز الملك عبد الله المالي في الربع الثالث من عام 2018، في خطوة تمثل بداية شراكة قد تسفر عن افتتاح 40 مجمع سينمائي أو أكثر لشركة إيه إم سي في السعودية خلال السنوات الخمس القادمة، ومن المقرر أن يكون هناك حوالي 350 دار عرض سينمائي، بأكثر من 2500 شاشة عرض في المملكة، بحلول عام 2030.

يذكر أنه تم طرح التذاكر للبيع لحضور فيلم "بلاك بانثر"، بغرض مشاهدته يوم الجمعة المقبل.

وتبلغ قيمة تذكرة حضور العرض 50 ريالًا، بحسب ما أعلنه المدير التنفيذي لشركة AMC الأمريكية آدم أريون، وسيتم تخفيض الأسعار مع الوقت، لتختلف من فيلم إلى آخر، كما هو الحال في بقية دول العالم.