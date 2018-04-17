إسماعيل هنية: مستعدون لصفقة تبادل جديدة للأسرى مع إسرائيل

غزة (د ب أ)

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الإسلامية إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، استعدادها لصفقة تبادل جديدة للأسرى مع إسرائيل عبر طرف ثالث وسيط.

وقال هنية في كلمة متلفزة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم، إن "لدى المقاومة ما يمكن أن تحقق الأمنية العظيمة التي ينتظرها الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم بالإفراج عن الأسرى".

وأضاف أن "حماس تعاهد أهالي الأسرى بتحقيق الحرية لأبنائهم، وسيأتي اليوم الذي يدفع فيه الاحتلال الثمن بالإفراج عن جميع أسرانا وحرية الأسرى باعتبار ذلك مسئوليتنا جميعا".

وخاطب هنية الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، قائلا "قضيتكم في جل اهتمامنا وتحرير الأسرى دائما على طاولة القيادة وفي إطار التداول العلني وغير العلني، ونفكر بكل الطرق والوسائل لكسر هذا القيد وأن نعيدكم كراما أعزاء".

وتقول حماس إنها تحتجز أربعة جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم فيما تقول إسرائيل إن اثنين من الجنود قتلى والأخران مدنيان دخلا قطاع غزة بالخطأ.

وأجرت حماس وإسرائيل صفقة لتبادل الأسرى بوساطة مصرية عام 2011 شملت الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان محتجزا لدى حماس لمدة خمسة أعوام.

وأحيا الفلسطينيون اليوم ذكرى يوم الأسير الفلسطيني بفعاليات شعبية للمطالبة بالإفراج عنهم.

وبهذا الصدد جرى تنظيم مهرجانا شعبيا اليوم في مخيم للعودة شرق مدينة غزة على بعد مئات الأمتار من السياج الفاصل مع إسرائيل ضمن مسيرات العودة المستمرة منذ 30 من الشهر الماضي.

ورفع المشاركون في المهرجان الذي نظمته لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، صورا لقدامى الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل ولافتات تطالب بالإفراج عنهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في تقرير له اليوم إن إسرائيل تعتقل قرابة 6500 فلسطيني، من بينهم 350 طفلاً، و62 امرأة من بينهن 21 أم، وثماني فتيات قاصرات، إضافة إلى 6 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأضاف أن من بين الأسرى 48 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً بشكل متواصل، و25 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، فيما مضى على اعتقال 12 أسيراً أكثر من ثلاثين عاماً.