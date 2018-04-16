فرنسا متفائلة إزاء صدور قرار جديد من مجلس الأمن بشأن سوريا

نيويورك - (د ب أ):

أبدى فرانسوا ديلاتر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة تفاؤله حيال المفاوضات الجارية في مجلس الأمن حول صدور قرار جديد بشأن الصراع في سوريا.

وقال ديلاتر إن الدول الأعضاء الـ15 تعتزم اليوم الاثنين التشاور حول مشروع قرار مقدم من بلاده، وأضاف:" سنعمل بثقة وبجدية وبروح جيدة وسننصت إلى الجميع".

ولا يتضمن مشروع القرار المؤلف من ثلاث صفحات مقترحات جديدة.

ورأى ديلاتر أنه في حال تم قبوله، فإنه سيكون أول قرار أممي يعالج القضايا الخلافية الخاصة بالأسلحة الكيماوية والمساعدات الإنسانية والهدنة في طريق التوصل إلى حل سياسي في البلاد، مشيرا إلى أهمية هذا النهج في التعامل مع المأزق السوري.

ولم يحدد ديلاتر موعدا لتصويت المجلس على مشروع القرار، وقال إنه يجب في البداية إجراء نقاش " جاد وبناء، ولا يمكن أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها".

تجدر الإشارة إلى أن أربعة قرارات أممية بشأن سورية فشلت منذ يوم الاربعاء الماضي في مجلس الأمن، منها ما تعلق بإرسال فريق محققين للتحقيق في واقعة الهجوم الكيماوي المحتمل في دوما ومنها ما تعلق بإدانة الهجوم الذي كانت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا شنته على منشآت في سورية فجر أول أمس السبت.