استطلاع: نحو نصف البريطانيين يؤيدون قصف سوريا

لندن - (أ ش أ)

كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة "سكاي"، اليوم الاثنين، عن أن نحو نصف البريطانيين تقريبًا يؤيدون القصف الجوي على مستودعات الأسلحة السورية.

وأوضح الاستطلاع أن 49% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي صائبة في المشاركة في الضربات الجوية، بينما قال 37% إنهم يعتقدون أنها مخطئة، في حين قال 9% إنهم لا يعلمون.

وشاركت قاذفات التورنادو البريطانية بجانب مقاتلات فرنسية وأمريكية في قصف ما قيل إنها مستودعات أسلحة كيميائية في سوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي ردا على استخدام القوات السورية لهذه الأسلحة في دوما.

وكان نفس الاستطلاع قد كشف الأسبوع الماضي قبل العمل العسكري عن انقسام في الآراء، حيث دعم 36% العمل العسكري، بينما عارضه 37%.

وارتفعت المعارضة إلى 48%، بينما انخفض الدعم إلى 28% إذا كان هذا العمل العسكري يعني النزاع مع روسيا، التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد.