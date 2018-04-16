"من الكافيار إلى كريمة البندق".. تعرف على "منيو" غذاء القادة في القمة العربية

كتبت- رنا أسامة:

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" قائمة طعام مأدبة الغذاء التي أقامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على شرف القادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في قمة الظهران العربية بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، في حضور الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الشرق الأوسط، ومقرها في لندن، إنها حصلت على قائمة الطعام التي تضمّنتها المأدبة الملكية، واحتوت على مجموعة من الأصناف المتنوعة، بما في ذلك "تشكيلة من المُقبّلات الباردة والساخنة، وجراد البحر ألاسكا مع السلمون المدخن، وكافيار واسترا، وسمك القد الأسود، وسوتيه بوك تشوي، ومخللات شيميجي بالفطر".

إضافة إلى "لحم العجل المغذى بالحليب مع موس اللفت، وجذور الخضروات المطهية، وصلصة الموريل، وصدور الدجاج المطهي في الفرن مع صلصة الترافل الطازج، وكذلك تشكيلة مُختارة من المطبخ السعودي".

كما جاء في القائمة "كورة البندق مع شوكولاتة الدانة كويز، وكريمة البندق، وفالرونا قوناجا، وشرائح الفواكه الموسمية".

وفي الوقت ذاته، نشر سعود القحطاني، مستشار بالديوان الملكي السعودي، عبر تويتر، صورة لمأدبة العشاء التي أقامها بن سلمان لضيوف المملكة.

وجمعت الصورة كلاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والملك عبدالله بن الحسين عاهل الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد الإمارات.

واحتضنت مدينة الظهران شرقي السعودية، أمس الأحد، القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين، والتي أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان "قمة القدس".

وتضمّن جدول أعمالها القمة 18 بندًا تتناول مختلف القضايا العربية في مقدمتها: الأزمة السورية والتدخل الإيراني والقضية الفلسطينية. كما يتضمن جدول الأعمال تطوير جامعة الدول العربية، وعقد قمة ثقافية عربية، إلى جانب تحديد موعد ومكان عقد القمة العربية المقبلة الـ30 في عام 2019.