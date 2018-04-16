إحصائية: السعوديات يتقاضين نصف رواتب السعوديين

الرياض - (د ب أ):

أظهرت إحصاءات سعودية رسمية حديثة بلوغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين غير السعوديين من الذكور 679ر2 ألف ريال، في الوقت الذي تتقاضى فيه الوافدات (الاجنبيات) ما يقارب ضعف ذلك المبلغ بحوالي 737ر4 آلاف ريال، بينما بلغ متوسط أجر السعوديات 939ر4 آلاف ريال، مقابل 388ر8 آلاف ريال للسعوديين، أي ما يقارب نصف رواتب الذكور في الشهر الواحد.

وأوضح التقرير الحديث الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء للعام 2017، والذي نشرته صحيفة "الوطن" على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، أن الحد الأعلى لمتوسط أجر المشتغلات غير السعوديات بلغ 12463 ريال شهرياً في مهن اختصاصية بالمجالات العلمية والفنية، فيما وصل الحد الأدنى إلى 1433 ريال في مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد.

ولفت التقرير إلى أن الحد الأعلى لمتوسط أجر السعوديات بلغ 8479 ريالا في مهنة الاختصاصيين بالمجالات العلمية، بينما بلغ الحد الأدنى 3648 ريال شهرياً في مهنة الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد.

وفيما يخص الذكور، ذكر التقرير أن الحد الأعلى لمتوسط أجور المشتغلين السعوديين بلغ 15983 ريال في مهن الاختصاصيين بالمجالات العلمية، بينما بلغ الحد الأدنى في مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد، لافتا إلى أن الحد الأعلى لأجور المشتغلين غير السعوديين بلغ 14683 ريال في مهن الاختصاصيين بالمجالات العلمية والفنية، فيما وصل الحد الأدنى للأجور في مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد إلى 1184 ريال شهرياً.