ملك البحرين يؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

السعودية - ( د ب أ):

أكد ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد ملك البحرين، في افتتاح القمة العربية المنعقدة بمدينة الظهران شرق السعودية اليوم الأحد ، على موقف بلاده الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته، الذي يأتي في صدارة أولوياتنا ، مشددين على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل ، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

وطالب المجتمع الدولي بالقيام بدور أكبر لفرض وتنفيذ قراراته وإحياء الأجواء الإيجابية التي تتيح المزيد من الفرص لإنجاح مسارات التسويات السياسية للقضايا والأزمات العربية والإقليمية ، وإيقاف التدخلات الخارجية ، وتوفير الحماية اللازمة للشعوب المتضررة من جراء ذلك ، وصولاً إلى حلول عملية تعيد لتلك الدول قدرتها على حفظ سيادتها وأمنها واستقلالها.

وأكد أن "التعاون بين الأشقاء هو ما سيحفظ للدول العربية مقدراتها، ويضمن لها أمنها واستقرارها، لتتمكن من صد التدخلات الخارجية المتكررة في الشؤون الداخلية لعدد من الدول، وبالتالي إعادة ترتيب الأوضاع في منطقتنا وإرجاعها إلى نصابها الصحيح لحماية مصالحنا وحفظ أمن واستقرار شعوبنا".