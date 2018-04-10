الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي جديد على السعودية

القاهرة - (مصراوى):

أفادت وكالة "سبأ" اليمنية بإطلاق الحوثيين، مساء اليوم الثلاثاء، صاروخ باليستي على معسكر يضم قوات سعودية وسودانية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وزعم مصدر عسكري تابع للحوثيين، أن "القوة الصاروخية التابعة للجماعة استهدفت معسكراً مستحدثاً للقوات السعودية والسودانية بصاروخ باليستي نوع قاهر 2M مداه 400 كيلو متر المطور عن منظومة سام 2 الروسية الصنع".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من التحالف العربي، أو وسائل الاعلام السعودية حتى اللحظة.