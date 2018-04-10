 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أزمة الزمالك سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي جديد على السعودية

10:25 م الثلاثاء 10 أبريل 2018
الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي جديد على السعودية

القاهرة - (مصراوى):

أفادت وكالة "سبأ" اليمنية بإطلاق الحوثيين، مساء اليوم الثلاثاء، صاروخ باليستي على معسكر يضم قوات سعودية وسودانية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وزعم مصدر عسكري تابع للحوثيين، أن "القوة الصاروخية التابعة للجماعة استهدفت معسكراً مستحدثاً للقوات السعودية والسودانية بصاروخ باليستي نوع قاهر 2M مداه 400 كيلو متر المطور عن منظومة سام 2 الروسية الصنع".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من التحالف العربي، أو وسائل الاعلام السعودية حتى اللحظة.

الحوثيين صاروخ باليستي السعودية

الخبر التالى:

زوكربيرج يشدد على أهمية "فيسبوك" في إيقاف محاولات التأثير على الانتخابات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان