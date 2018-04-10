زوكربيرج يشدد على أهمية "فيسبوك" في إيقاف محاولات التأثير على الانتخابات

واشنطن (د ب أ)

أكد مارك زوكربيرج، مؤسس موقع فيسبوك ورئيسه التنفيذي، على أهمية الاستمرار في الاستثمار في قدرة "فيسبوك"، من أجل إيقاف المحاولات الخارجية للتأثير على الانتخابات، وذلك أثناء الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي اليوم الثلاثاء.

وقال زوكربيرج، إن "هذا سباق للتسلح"، مشيرًا إلى أن الشركة يجب أن تكافح من أجل البقاء متقدمة على الأشخاص الموجودين في روسيا، الذين يحاولون استغلال التدابير الأمنية لـ"فيسبوك".

وأضاف زوكربيرج "أنهم سيتحسنون في هذا الأمر"، متابعًا أن "فيسبوك" تعتزم أن يكون لديها أكثر من 20 ألف موظف يعملون في مجال مراجعة الأمن والمحتوى بحلول نهاية العام للمساعدة في مواجهة هذا التهديد.