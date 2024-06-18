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توجيه عاجل من "السياحة" بشأن الحجاج المفقودين والمرضى بالسعودية

05:43 م الثلاثاء 18 يونيو 2024

حجاج بيت الله الحرام

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كتب- محمد أبو بكر:

وجهت وزارة السياحة والآثار، شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج.

وقالت "السياحة"، وفق خطاب أرسلته لشركات السياحة، وحصل مصراوي على نسخة منه، إنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.

وأعلنت وزارة الصحة، نقل 27 حاجا مصريا إلى مستشفيات المشاعر المقدسة في عرفات، ومنى خلال أداء مناسك الحج في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخروج أحد الحجاج بعد استقرار حالته الصحية، فيما يتلقى باقي المحتجزين الخدمات الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية السعودية.

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توجيه عاجل من "السياحة" بشأن الحجاج المفقودين والمرضى بالسعودية
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