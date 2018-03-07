سلطان بن سحيم: أسرة آل ثاني تتحرك لتغيير النظام القطري

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أكد المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم، أن أسرة آل ثاني تتحرك بشكل قوي لتغيير نظام الحكم في قطر، لافتًا إلى أن الذي يحكم البلاد هو تنظيم يضم حمد بن خليفة وحمد بن جاسم والشيخة موزة المسند، بالإضافة إلى الأمير تميم بن حمد.

وقال بن سحيم، في حوار له مع تركي الدخليل على قناة العربية الإخبارية: ""أسرة آل ثاني في الداخل والخارج تساندنا، وأيضاً القبائل القطرية". كما أن "مئات من أسرة آل ثاني تواصلوا معنا، والكثير منهم معتقل".

وأوضح ابن سحيم أن أسرة آل ثاني ليس لها أي دور في اتخاذ القرار السياسي، أو المواقف العدائية تجاه السعودية ودول الخليج ومصر، مبينًا أن ما يقرب من 60% من العائلة الحاكمة في قطر غير راضين عن سياسات الدوحة

واستكمل: "هناك أكثر من 400 فرد من أسرة آل ثاني ممنوعون من السفر".

وكشف المعارض القطري عن محاولات النظام الحاكم في قطر استمالته، مضيفًا: "تكررت محاولات الاتصال بي، وقدموا لي الكثير من المغريات"، مبيناً أنه غادر قطر بعد الأزمة الأخيرة بثلاثة أسابيع، واعداً الشعب القطري بقوله "قريباً سأكون في الدوحة".