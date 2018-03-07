معارض قطري: أتهم حمد بن خليفة مباشرة بالغدر بوالدي

القاهرة - (مصراوي):

اتهم المعارض القطري سلطان بن سحيم النظام القطري بالتورط في قتل والده، مشدداً على أنه يملك الوثائق والأدلة التي تثبت أن والده لم يمت طبيعيًا، ومات مسمومًا.

وقال المعارض القطري: "أبرئ الشيخ خليفة بن حمد من تهمة قتل والدي، واتهم بشكل مباشر حمد بن خليفة، لأنه يعلم أن أبي هو ولي العهد الشرعي، وأنه في وجوده لن يستطيع الانقلاب على أبيه".

وأضاف ابن سحيم، في حواره مع قناة العربية، أن الشيخ سلطان بن سحيم والشيخ خليفة بن حمد تربيا في بيت واحد، ووالدة الشيخ سحيم هي التي رعت الشيخ خليفة بكل وفاء وتقدير.

وشدد على أنه سيكشف كل الوثائق التي تثبت كلامه بعد وصوله قطر، لافتًا إلى أنه بعد وفاة الشيخ سحيم أصبح حمد بن خليفة حاكماً فعلياً لقطر.

وتابع قائلًا: "متابعاً أن أهل قطر جميعاً يعلمون إقدام الأمير حمد بن خليفة على تغيير الحدود مع السعودية، وهو ما أثار أزمة الحدود بين قطر والسعودية، وأدى لمقتل جنديين قطري وسعودي فى هذه الأزمة".