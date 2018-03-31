سعد الحريري: دول خليجية ترفع حظر السفر عن لبنان قريبًا

(مصراوي)

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن عدد من الدول الخليجية سوف ترفع حظر السفر الذي يمنع مواطنيهم من التوجه إلى لبنان.

وقال الحريري بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، إن الخطوة سوف تدعم السياحة والاقتصاد في لبنان بشكل كبير.

وصرح الحريري: "الحكومة تقوم بكل الجهود الممكنة من أجل ترسيخ الاستقرار في البلاد، لتوفير الأجواء المناسبة لعودة السياح إلى بيروت وكل لبنان".

وقال أيضًا: "سترون قريبا أن عددا من الدول الخليجية سيرفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان، مما سيساهم في تعزيز السياحة في بلدنا وبالتالي تدعيم الاقتصاد ككل".

كما تحدث الحريري عن ملف مكافحة الفساد في لبنان، ودعا القوى السياسية إلى "أن ترفع يدها عن كل فاسد، إذ أن تغطية أي فاسد جريمة كبرى بحق البلد ككل".

وخلال تجمع انتخابي في البقاع قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية، قال سعد الحريري: "أخذنا قراراً بالعودة لزمن رفيق الحريري وألا نسلم قدرنا من جديد للوصاية، ونعمل ليلاً نهاراً لنحمي البلد وللاستثمار بالجيل الجديد وبالأمن والاقتصاد، ولمواجهة أعباء النزوح السوري".

وأضاف عبر حسابه على موقع تويتر: "زمن رفيق الحريري نشل لبنان والدولة من الخراب وأعادنا لخريطة العالم. قرارنا بحماية الاستقرار لا يعني التراجع عن ثوابتنا، من المحكمة الدولية لحصرية السلاح لرفض التدخل بالحرب السورية وغيرها. هذا قرارنا ولن يتغير، وهذا قرار لائحتكم التي نعلنها اليوم، لائحة المستقبل للبقاع الغربي وراشيا".

وحظرت دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين على مواطنيهم السفر إلى لبنان في نوفمبر من عام 2017، وطالبتهم بمغادرة لبنان فورًا بعد تصاعد التوتر عقب استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء.

وأثارت استقالة الحريري من المملكة العربية السعودية ردود فعل واسعة قبل أن يعود ويعدل عنها بعد ذلك ويستمر في منصبه.