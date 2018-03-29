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    الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا فوق سماء "جازان"

    09:18 م الخميس 29 مارس 2018
    الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا فوق سماء "جازان"

    أرشيفية

    وكالات

    اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون نحو منطقة جازان الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية، حسبما نقلت "سكاي نيوز".

    وأعلنت القوات عن اعتراض الصاروخ مساء اليوم الخميس، ولم ينتج عنه أي أضرار.

    وتصدت قوات الدفاع الجوي السعودي لـ104 صواريخ باليستية، أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المملكة، منذ فجر 6 يونيو 2015، عندما وجهت صاروخ "سكود" تم تدميره من قبل منظومة باتريوت السعودية الدفاعية، إلى إطلاقهم 7 صواريخ باليستية مساء أمس الأول على عدد من المدن السعودية تم رصدها والتصدي لها جوًا.

    الدفاع الجوي السعودي صاروخ باليستي منطقة جازان

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