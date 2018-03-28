سفير السعودية في أمريكا: قدمنا أكبر تبرع في تاريخ الأمم المتحدة

كتب – محمد الصباغ:

قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خالد بن سلمان، إن المملكة وقعت على البرنامج التنفيذي المشترك لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام ٢٠١٨.

وأضاف أن الاتفاقية تضمنت تقديم مليار دولار، منها 930 مليون دولار لمنظمات الامم المتحدة و70 مليون دولار لتأهيل الموانئ والطرق ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.

وكتب أيضًأ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن المبلغ يمثل ثلث ما طلبته الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي، وهو أكبر تبرع في تاريخ الأمم المتحدة.

ولفت "بن سلمان" إلى أن الإغاثة السعودية تصل إلى جميع أنحاء اليمن وبينها مستشفى السلام في محافظة صعدة ومستشفى حجة، وهي مدن يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران.

وبدأ التحالف بقيادة سعودية حملة عسكرية في اليمن بهدف إعادة الشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دوليًا.

وتواجه المملكة اتهامات بالتسبب في الأزمة الإنسانية في اليمن بسبب الحصار وعمليات القصف الجوي، فيما أشارت الأمم المتحدة إلى أن اليمن على شفا مجاعة.

وتعتبر المملكة أن الحوثيين هم المتسببين في الأزمة اليمنية بعد استيلائهم على العاصمة صنعاء و"انقلابهم" على الشرعية.

وفي سلسلة التغريدات قال السفير السعودي في الولايات المتحدة: "التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لا يقوم بدور عسكري فقط، بل يساهم في مشاريع اعادة الإعمار وبناء البنية التحتية. لا تزال المملكة تقدم الدعم الإغاثي لجميع المنظمات الإنسانية رغم العدوان والتصعيد من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران".