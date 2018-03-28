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لجنة حقوقية يمنية: مقتل وإصابة 1188 من المدنيين خلال سبعة أشهر

07:51 ص الأربعاء 28 مارس 2018
لجنة حقوقية يمنية: مقتل وإصابة 1188 من المدنيين خلال سبعة أشهر

عدن - (أ ش أ)

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، مقتل وإصابة 1188 من المدنيين خلال الفترة من الأول من يوليو 2017 إلى 31 يناير 2018، بينهم 550 حالة قتل وحملت مليشيا الحوثي مسئولية مقتل 370 مدنيا وإصابة 471 آخرين.

وذكرت اللجنة المشكلة من الحكومة اليمنية ويدعمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقريرها التي أوردته قناة (العربية) الإخبارية الليلة، أنها رصدت ووثقت 432.5 حالة ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان في مختلف المحافظات خلال 7 أشهر.

وأشارت إلى أنها انتهت في ذات الفترة من التحقيق في 2432 حالة من إجمالي الوقائع المرصودة واستمعت إلى 4800 شاهد واطلعت على أكثر من 7200 وثيقة.

وتشهد اليمن منذ إشعال مليشيا الحوثي للحرب في البلاد أواخر عام 2014 انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تتسع يوميا في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرتهم وتفرض عليها جدارا من التعتيم مع منع المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام من العمل في مناطقها.

هذا المحتوى من

انتهاكات حقوق الإنسان اليمن الحوثيين الأمم المتحدة

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