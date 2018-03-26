"التحالف" يستعرض أدلة على استهداف السعودية بصواريخ إيرانية (صور)

كتب – محمد الصباغ:

اتهم المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الإثنين، إيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

وعرض العقيد تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة الشرق الأوسط، بقايا صواريخ إيرانية أطلقها الحوثيون على السعودية، وأشار إلى أنه تم تهريبها عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأضاف أنه تم "ضبط صواريخ من نوع "صياد" إيرانية الصنع قبل وصولها للحوثيين، مؤكداً أن تهريب طهران لهذه الصواريخ انتهاك صريح للقانون الدولي باستهداف مناطق مدنية".

وأشار أيضًا إلى أن الصاروخ الذي استهدف الرياض هو إيراني من طراز "قيام".

وأطلقت جماعة الحوثي الإيرانية المدعومة من إيران، أمس الأحد، 7 صواريخ باليستية ضد المملكة العربية السعودية استهدف أحدهم الرياض ما أسفر عن استشهاد مواطن مصري.

وقالت الدفاعات الجوية السعودية إنها اعترضت الصواريخ بشكل ناجح وأن الشظايا التي سقطت هي ما تسببت في إصابة 4 مواطنين مصريين توفي أحدهم ويدعى عبدالمطلب أحمد حسين.

ومن جانبها أعلنت الجماعة الحوثية أن صواريخهم نجحت في استهداف المواقع المحددة لها، وأشارت إلى أن الصواريخ التي أطلقت كانت مصنعة محليًا من طراز "بركان H-2" و"بدر 1" و"قاهر M-2".



