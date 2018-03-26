حلفاء السعودية يدينون اطلاق الحوثيين صواريخ بالستية

(أ ف ب):

دانت الإمارات والكويت والبحرين والحكومة اليمنية الاثنين اطلاق المتمردين الحوثيين لصواريخ بالستية على السعودية ما أدى الى سقوط قتيل واحد.

ويأتي اطلاق الصواريخ البالستية في الذكرى الثالثة لبدء التدخل العسكري بقيادة الرياض في اليمن.

وأعلن الدفاع المدني في منطقة الرياض بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء السعودية (واس) "سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني تسبب باستشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية".

ودانت الامارات ما وصفته ب "الهجمات الصاروخية الايرانية الصنع" مؤكدة وقوفها الكامل الى جانب السعودية في مواجهة هذا التصعيد.

وقال بيان صادر عن الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية ان هذا التصعيد "استهدف ترويع المدنيين والإضرار بالبنية التحتية في المملكة عبر هجمات عشوائية تنم عن مدى التعنت الحوثي الإيراني وإصرارها على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها".

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري في اليمن بقيادة المملكة السعودية.

وبعث كل من العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة وامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ببرقيات الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اعربا فيها عن استنكارهما لاطلاق الصواريخ البالستية.

وأكدت الدولتان وقوفهما مع السعودية وشعبها.

بينما اعتبرت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف، في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان اطلاق الصواريخ على الاراضي السعودية يعد "مؤشرا لمضيها في الاصرار على نهجها العدواني ورفضاً صريحا للسلام، وتحديا سافرا للمجتمع الدولي وقراراته الملزمة".

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية التحالف العسكري دعما لسلطة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة المتهمين بتلقي الدعم من طهران.

وادى النزاع إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص واصابة نحو 53 الفا في ظل أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.