العاهل السعودي وولي العهد يعزيان السيسي في ضحايا تفجير الإسكندرية

مصراوي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونجله ولي العهد محمد بن سلمان، ببرقيتي عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا التفجير الذي وقع في مدينة الإسكندرية.

وقال الملك في برقيته: "تلقينا نبأ التفجير الذي وقع في مدينة الإسكندرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإرهابي، لنعرب لكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية".

وأضاف "ونعرب باسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله سبحان وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب بلدكم وشعبكم الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وجاء في برقية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ التفجير الذي وقع في مدينة الإسكندرية وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين عن أحر التعازي والمواساة، سائلًا المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".