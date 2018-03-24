مقتل 16 مسلحا على الأقل من داعش وطالبان في عمليات أمنية شرق أفغانستان

هاسكا مينا- (د ب أ):

قتل 16 مسلحا على الأقل، ينتمون إلى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وطالبان، خلال أحدث العمليات الأمنية التي جرت في إقليم ننجارهار شرقي أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وذكر المكتب الاعلامي للحكومة الاقليمية في بيان أن المسلحين قتلوا في الساعات الـ24 الماضية في منطقتي هاسكا مينا وخوجياني.

وأضاف البيان أن 14 مسلحا من داعش قتلوا في قصف بطائرة أمريكية بدون طيار في بلدة ميهتار خان بمنطقة هاسكا مينا.

وكان 12 مسلحا أجنبيا على الأقل من بين هؤلاء القتلى، طبقا لما ذكرته الحكومة الاقليمية، لكن لم تكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن جنسيات هؤلاء القتلى في الغارة.

وفي الوقت نفسه، ذكر مكتب حاكم إقليم ننجارهار أن مسلحين اثنين على الاقل من طالبان قتلا واعتقل 13 مشتبها بهم خلال عملية لعناصر استخباراتية أفغانية في منطقة خوجياني.

ولم يصدر أي تعليق من جانب حركة طالبان وتنظيم داعش على هذه العمليات الأمنية .

وتنفذ طالبان وداعش تفجيرات وعمليات انتحارية في افغانستان، كان اخرها تفجير انتحاري نفذته داعش يوم الأربعاء الماضي اوقع 31 شخصا و 65 مصابًا .