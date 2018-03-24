مستشار سعودي يرد على وزير خارجية قطر السابق: لا حل إلا بالرياض

كتبت- رنا أسامة:

اعتبر المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، تغريدات وزير الخارجية القطري الأسبق، حمد بن جاسم، تسطيحًا للأزمة الخليجية، قائلًا له: "أنت أول من يعلم جيدًا تجاوزات السلطة القطرية المتكررة والتعهدات التي قطعتها، مما أكَّد للجميع دون استثناء- قيادات وشعوبًا- أن السلطة تعمل بكل قوتها على التدخل بالشؤون الداخلية للدول الـ ٤ وعلى رأسها السعودية".

وأضاف القحطاني، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، السبت: "نعم لا حلَّ إلا بالرياض مهما حاولتم، وأنت أكثر من يعلم أن لا أحد في العالم يستطيع فرض شيء عليها.. هي الرياض التي قلتم عنها ما قلتم في تسجيلاتكم مع القذافي وتآمرتم عليها، وهي الرياض التي التزمتم فيها باتفاق ٢٠١٣ والاتفاق التكميلي ٢٠١٤ مع الجميع وأمامهم ونكثتم بعدها كل عهودكم وقسمكم".

وتابع: "هي الرياض التي لم تتآمر مع الخارج ضدكم، هي الرياض التي لم تزرع في دولتكم وغير دولتكم خلايا وتنظيمات لهدم الدول الشقيقة، هي الرياض التي سامحتكم على تآمركم مع القذافي، على مؤامرتكم لاغتيال مليكها، على تمويلكم لمعارضيها، على تسخير ملياراتكم لبناء منصات إعلامية ضدها. هي عاصمة القرار، هي الرياض التي لا يضرها تآمر دولة لا تتجاوز مساحتها أحد أحيائها. هي رياض سلمان بن عبدالعزيز الذي أعطاكم أكثر من فرصة لتقويم سلوككم والبعد عن مراهقتكم".

وأشار القحطاني إلى الفرصة التي منحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تقويم سلوكه، مُضيفًا: "هي الرياض التي استقبل ولي عهدها مكالمة أميركم بقلب مفتوح وصبر بالغ بعد الأزمة فكذبتم وقلتم ببيانكم بعد لحظات أن اتصالكم كان بتنسيق غربي كامل فكان الرد الصاعق الذي تعرفون".

وعن حديث بن جاسم عن وحدة الشعب القطري أمام الأزمة، رد القحطاني: "والأدلة: سحبتم جنسية شيوخ أكبر قبائل قطر آل مرة والهواجر! خرج من دولتكم شاعرها الأول! اعتقلتم من عرضوا في حفل مزاينكم على الشيلات الوطنية السعودية! هل أكتب لك المجلدات؟ قلت لك، أنت تعيش بواقع افتراضي فهنيئًا لك به".

وردًا على تأكيد بن جاسم على أن "مجلس التعاون الخليجي لا يستطيع أن ينتصر وهو بهذا المستوى من التفكير من جانب البعض وليس الكل"، قال القحطاني: "تتكلم عن مجلس التعاون؟ هل نسيت تآمركم ضد كافة دول المجلس بدون استثناء فيما أسميتموه بالربيع العربي؟ ماهي قيمتكم العسكرية بالمجلس؟ ماهي قيمتكم السياسية والاقتصادية؟ ماذا سيتغير علينا إلا تقليل جهود رجال الأمن في إحباط مؤامراتكم وتدخلاتكم؟".

وتعجب المستشار القحطاني من تذكير بن جاسم بملوك العرب في زمان كان فيه أحدهم مع الفرس وأحدهم مع الروم، مغردا: "الآن تتذكر زمان ملوك العرب الذين كان أحدهم مع الفرس والآخر مع الروم؟ من قال إنه بنى علاقة وتعاون كامل مع إسرائيل للضغط على السعودية؟ هل تعتقد حقًا أن ذاكرتنا ذاكرة القطط! لم ننس! الرياض لم ولن تكون إلا مع أشقائها وفي صف قضايا الأمة. هذا هو تاريخ الرياض".

ووجّه المستشار السعودي سؤالًا لوزير الخارجية القطري الأسبق: "تعتقد أن الرياض ستنسى الإساءات التي وجهت لها في أزمتكم الحالية؟ ستنسى محاولاتكم الطفولية لتدويل خير بقاع الأرض؟ كشفتم كذبكم ونكثكم لعهودكم وكل الأوراق التي كنتم تنكرون في أزمتكم الحالية المباركة.. لكم تنظيم إخوانكم ولكم المؤامرات والدسائس ولنا قيمنا وتاريخنا ومستقبلنا".

واختتم القحطاني سلسلة تغريداته: "4 دول قالت كلمتها ضد دويلة، هل تعتقد أن شعوبنا وشعوب المنطقة والعالم ستصدق عزميكم وقرضاويكم وتكذب الدول التي لم يعرف العالم عنها إلا الخير وكل الخير؟ لم تتغير، مازلت على سذاجتك وتعيش واقعك الافتراضي الخاص فهنيئًا لك به وهنيئًا لنا راحتنا من دويلة يحكمها تنظيم وتنظيم".

يأتي هذا تعليقًا على تغريدات وزير الخارجية القطري عبر تويتر، بشأن الأزمة الخليجية، والتي قال فيها إن "دائماً كان الحل في الرياض عندما كانت الرياض لا تحتاج لبيان مزور باسم أمير قطر حتى تقول رأيها وتبدي غضبها الذي كان دائما يؤخذ في الاعتبار، فأهلا بالرياض وبحل الرياض متى ما كانت الرياض المعهودة لكل دول المجلس بعيدا عن المهاترات والصغائر".

ودشّن حمد بن جاسم حسابه على تويتر، 7 مارس الجاري، بعد 9 أشهر من الأزمة المُستعرة في الخليج بعد أن قطعت دول الرُباعي العربي، (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل الدوحة نفيه بشدة.