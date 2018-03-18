"هتلر والنووي السعودي".. أبرز تصريحات بن سلمان مع "سي بي إس" الأمريكية

كتبت- رنا أسامة:

تتجه أنظار العالم صوب مقابلة برنامج "60 دقيقة" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المُقرّر إذاعتها على قناة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الأحد، في السابعة مساءً (بتوقيت واشنطن)، الواحدة صباح الاثنين (بتوقيت القاهرة).

على مدى الأيام القليلة الماضية، أخذت القناة تبث مقتطفات من المقابلة التي وصفتها بأنها "الأولى التي يُجريها مسؤول سعودي مع شبكة أمريكية منذ عام 2005". تطرّق بن سلمان في حواره مع نورا أودونيل، مراسلة برنامج التحقيقات الأمريكي "60 دقيقة"، إلى النفوذ الإيران في المنطقة والعلاقات بين الرياض وواشنطن، ودور المملكة في الحرب الأهلية في اليمن، فضلًا عن حملة مكافحة الفساد.

وفيما يلي نستعرض أبرز تصريحات بن سلمان خلال المقابلة:

"هتلر الشرق الأوسط"

شبّه بن سلمان، المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، بأنه "هِتلر الشرق الأوسط الجديد". وعزا ذلك التشبيه بالقول: "خامنئي له مطامع توسعية في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن دول عدة في العالم وفي أوروبا لم تدرك خطورة هِتلر حتى جرى ما جرى. وتابع: "لا أرغب في تكرار هذا السيناريو في الشرق الأوسط".

وقال بن سلمان إن "إيران لا تُعد مُنافسًا للسعودية. جيشها ليس مُدرجًا في قائمة أقوى 5 جيوش في العالم الإسلامي، واقتصادها أقل من اقتصاد المملكة"، مؤكدًا أنها "بعيدة كل البعد، لأن ترقى لمستوى المملكة".

من جهةٍ أخرى، شدّد على أن السعودية لا تحتاج أي قنبلة نووية"، لكنه أكّد أنه "في حال أقدمت إيران على تطوير واحدة، ستُسارع المملكة لفعل الشيء نفسه، في أقرب وقت ممكن".

"ترامب والقدس"

ووصف بن سلمان العلاقات السعودية الأمريكية، بأنها "تاريخية، تعود لما يقرُب من 80 عامًا"، قائلًا :"الرئيس ترامب هو رئيس الولايات المتحدة المنتخب، والمملكة أقدم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

وعن بحثه ملف السلام في الشرق الأوسط مع جاريد كوشنر، صِهر ترامب، قال بن سلمان: "هذا صحيح. تم إسناد هذه الحقيبة من قبل البيت الأبيض إلى كوشنر". وتابع: "واجبنا كسعوديين تحسين العلاقات مع حلفائنا وجميع ممثليهم".

يُشار إلى أن بن سلمان اجتمع مع كوشنر، أغسطس الماضي، وأكّدا خلال الاجتماع، التزامهما بتعزيز علاقتهما وتعاونهما الوثيق، كما وافقا على دعم توجههما الهادف لتحقيق سلام حقيقي ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتحقيق أمن واستقرار وازدهار الشرق الأوسط وما وراءه، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وبسؤاله عن تداعيات خطوة ترامب بشأن القدس على عملية السلام، أجاب بن سلمان قائلًا: "نحاول التركيز على الجهود التي تُعزز السلام. لا نحاول الالتفات إلى ما أي شيء يُمكن أن يخلق توترات".

وأضاف: "أنا شخص إيجابي بطبعي، لذا أحاول التركيز على الأشياء التي ستدعم مصالح الشعب الفلسطيني ومصالح كافة الأطراف".

في فبراير الماضي، أفاد مسؤول أمريكي بأنه من المقرر نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو المقبل، حسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ونقلت وسائل إعلام عدة عن مصادر اسرائيلية، أن الموعد الذي تم اختياره هو 14 مايو كونه يصادف الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

وأعلن ترامب، في السادس من ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، ونيّته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.