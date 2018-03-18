آسيان: لهذا تشكل كوريا الشمالية خطرا على الأمن العالمي

القاهرة - مصراوي:

عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا الأحد عن "قلق عميق" من تصاعد التوتر بسبب برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وقالت الدول في إعلان مشترك: "نحث بقوة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الانصياع بالكامل وفورا لالتزاماتها بموجب كل القرارات ذات الصلة التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف الإعلان أن تطوير بيونغيانغ لأسلحة نووية وصواريخ باليستية "يهدد الأمن الإقليمي والعالمي".

وتستضيف أستراليا اجتماعات آسيان على الرغم من أنها ليست عضوا في التكتل المؤلف من عشر دول وذلك في إطار سعيها لتعزيز الروابط السياسية والتجارية بالمنطقة وسط تنامي النفوذ الصيني.

وركزت قمة آسيان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وأستراليا ومواجهة خطر المتشددين العائدين للمنطقة من الشرق الأوسط.