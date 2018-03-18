محادثات شبه رسمية بين أمريكا وكوريا الشمالية تبدأ من فنلندا

سول - (أ ش أ)

توجه نائب مدير شئون أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية تشوي كانج-إيل، اليوم الأحد إلى فنلندا لإجراء محادثات شبه رسمية مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن تشوي وصل برفقة 3 مسئولين آخرين إلى مطار بكين الدولي للتوجه إلى فنلندا، فيما رفض الإجابة على أسئلة صحفية حول المحادثات المرتقبة.

ورفض تشوي أيضا الإجابة على أسئلة بخصوص ما إذا كان سيزور السويد التي زارها وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج-هو، وعما إذا كان اجتمع مع مسئولين أثناء زيارته إلى بكين التي استمرت 4 أيام.

وأفادت مصادر دبلوماسية جنوبية أن المحادثات قد يشارك فيها تشوي والسفيرة الأمريكية السابقة لدى كوريا الجنوبية كاثلين ستيفنز ودبلوماسي كوري جنوبي سابق إلى جانب عدد من الأكاديميين.

وكان وزير خارجية كوريا الشمالية قد اختتم أمس السبت مباحثات مع نظيرته السويدية مارجوت وولستروم استمرت 3 أيام وتناولت الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية مما قد يمهد الطريق للقاء مزمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أونج.

يذكر أن البيت الأبيض قد أعلن مؤخرا أن ترامب سيقبل الدعوة للقاء زعيم كوريا الشمالية لبحث الأنشطة النووية لبيونج يانج.