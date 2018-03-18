روسي يسافر إلى نيوزيلاندا ليكون أول المصوتين في الانتخابات الرئاسية

موسكو - (أ ش أ)

كشف الرحالة الروسي ميخائيل رونكاينن أنه كان أول من أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن رونكاينن قوله إنه لكي يتغلب على منافسيه ويكون أول روسي يدلي بصوته في الانتخابات اضطر للسفر إلى نيوزيلاندا جنوب غربي المحيط الهادئ لتحقيق هذا الغرض والإدلاء بصوته هناك في أحد مراكز الانتخاب الروسية المفتوحة في الخارج.

وانطلقت في روسيا صباح اليوم الانتخابات الرئاسية في كافه أقاليم البلاد وجمهورياتها ومقاطعاتها الـ85، وافتتح أول مركز انتخابي في أقصى الشرق الروسي في شبه جزيرة كامتشاتكا ودائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم.

ويدلي الناخبون الروس بأصواتهم في 97.3 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء روسيا بالإضافة إلى 401 أخرى أعدت للانتخاب خارج البلاد، لاختيار مرشحهم لشغل منصب الرئاسة الروسية لولاية مدتها 6 سنوات.