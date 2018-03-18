شرطة موسكو : أكثر من 17 ألف شخص لتأمين الانتخابات الرئاسية

موسكو - (أ ش أ)

أعلن المكتب الصحفي لشرطة العاصمة الروسية موسكو أن أكثر من 17 ألف عنصر من ضباط الشرطة والحرس الوطني والشركات الأمنية الخاصة والمتطوعين سيعملون على تأمين الانتخابات الرئاسية.

وقال المكتب ـ في بيان ، نقلته قناة (روسيا اليوم) الليلة ـ إنه لضمان سيادة القانون وأمن المواطنين في مراكز الاقتراع تم إشراك أكثر من 17 ألف عنصر من ضباط الشرطة ، فضلا عن ممثلي الحرس الوطني وعاملين في مجال حراسة الأمن الخاص والشرطة الشعبية في موسكو.

وكشف عن فحص جميع مراكز الاقتراع وما يحيطها من قبل ضباط الشرطة باستخدام الوسائل التقنية والكلاب البوليسية ، وذلك ضمن فترة التحضير للانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع في أقصى الشرق الروسي أبوابها أمام الناخبين للتصويت في الرئاسة الروسية ، فيما بدأ في عموم روسيا في وقت سابق مرحلة الصمت الانتخابي قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية في الداخل الروسي حيث تمنع الدعاية الانتخابية لأي من المرشحين عبر وسائل الإعلام والإنترنت أو عقد المؤتمرات أو الندوات أو رفع الشعارات تأييدا لمرشح دون سواه ، فيما يسمح بإبقاء الشعارات واللافتات الدعائية المعلقة سابقا ، شرط ألا تكون على مسافة أقل من 50 مترا عن مراكز الاقتراع.