طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة أهداف متفرقة في قطاع غزة

غزة -أ ش أ:

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة عدة مناطق بقطاع غزة وسُمع دوي انفجارات هزت شمال وشرق القطاع.

وأفاد شهود عيان بأنه جرى استهداف موقع صلاح الدين، وأرض زراعية شمال شرق غزة من قبل طائرات الاحتلال.

وأطلق جيش الاحتلال حتى اللحظة 11 صاروخا على القطاع من خلال 10 غارات دون وقوع إصابات.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن القصف واسع النطاق على غزة استهدف أماكن تتبع المقاومة، ردا على زرع عبوات ناسفة وتفجيرها على السياج الحدودي مع القطاع.

وأشار موقع 0404 العبري إلى أن الطائرات هاجمت عدة أهداف مختلفة من بينها معمل لتصنيع الصواريخ بغزة.. وفق زعمه.

فيما أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن الطائرات التي شنت الغارات، من نوع F16 قامت خلال جولتين من الاستهداف في محيط مصنع السودة شرق الشجاعية.