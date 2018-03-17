ألمانيا والصين تتفقان على إجراء مباحثات دولية بشأن صادرات الصلب

برلين - (د ب أ):

أعلنت كل من ألمانيا والصين أنهما تعولان على إجراء مفاوضات دولية بشأن تقليص الزيادة الكبيرة في إنتاج الصلب في السوق العالمية.

وقالت مصادر بالحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل أجرت اليوم السبت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينج، أعرب الطرفان خلاله عن الرغبة في إيجاد حلول للأزمة حول فوائض الصلب ضمن منتدى يجمع الدول الصناعية والدول الناهضة في العالم على هذا السبيل.

وذكرت المصادر الألمانية أن ميركل وشي أكدا خلال الاتصال أهمية تكريس تعاون وثيق ومتعدد الأطراف في النطاق التجاري.

وتوجد وفرة في إنتاج الصلب في العالم تقول بيانات أسواقه إن نصفها يأتي من الصين.

وتسعى ألمانيا والاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات المزمعة إلى الحيلولة دون تطبيق القيود الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات الصلب والألمونيوم.

ويتوجه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير يوم غد الأحد إلى واشنطن لإجراء مباحثات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مع المسؤولين الأمريكيين بهذا الشأن.

وذكر شتيفين زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن كلاً من ميركل وشي أكدا على العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وأعربا عن رغبتهما في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما بصورة أكبر.

ودعت المستشارة الألمانية إلى إجراء مشاورات حكومية خلال العام الجاري بين البلدين في العاصمة الألمانية برلين.

وتناولت المباحثات الهاتفية بين ميركل وشي أيضاً وضع برنامج الصواريخ النووية لكوريا الشمالية.