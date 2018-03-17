مسؤول حكومي يمني يتهم الحوثيين بحصار مديرية الشعر وسط اليمن وتهجير المدنيين منها

صنعاء - (د ب أ):

أدان عبدالرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت، محاصرة الحوثيين مديرية الشعر في محافظة إب، وسط اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن فتح قوله، "إن استمرار الحصار الذي تفرضه المليشيا الانقلابية على عدد من المحافظات جريمة حرب وضد الإنسانية، تضاف إلى سلسلة جرائم مليشيا الحوثي بحق الإنسانية التي ترتكب يوميا في اليمن".

وأشار إلى أن "المليشيا الانقلابية تفرض حصارا مسلحا على مديرية الشعر شرق محافظة إب، منذ عدة أيام وقامت بتهجير المدنيين من منازلهم واختطفت الأهالي في عدد من قرى المديرية، كما منعت حركة التنقل داخل قرى المديرية والمديريات المجاورة".

ودعا فتح المجتمع الدولي إلى ممارسة كل وسائل الضغط لفك الحصار عن كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

وطالب فتح، ليزا غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، "بإدانة هذا الحصار وكافة الجرائم التي تقوم به المليشيا بحق المدنيين في اليمن، والعمل على فك الحصار المفروض على المديرية والمحافظات اليمنية، باعتبار كافة هذه التصرفات جرائم ينبغي الوقوف أمامها بكل قوة وحزم".

كما دعا فتح منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن إلى سرعة إنقاذ المدنيين في المديرية وإمدادهم بالمواد الإغاثية والإنسانية الشاملة، "ورفع التقارير إلى الأمم المتحدة عن ممارسة المليشيا الوحشية بحق أبناء المديرية".

ولم يصدر الحوثيون أي رد رسمي حول هذه الاتهامات حتى الآن، كما لم يتسنى أخذ تعليق منهم.

وتخضع مدينة إب لسيطرة الحوثيين منذ اجتياحهم العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، بقوة السلاح.