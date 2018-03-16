الادعاء التركي يطالب بسجن صحفيي جمهورييت لأكثر من 15 سنة

اسطنبول - (د ب أ):

قال الإدعاء اليوم الجمعة خلال محاكمة صحفيين في اسطنبول وتتم متابعتها عن كثب إنه ينبغي أن يحصل صحفيين من صحيفة جمهورييت التركية المعارضة على عقوبة بالسجن لمدة تصل لأكثر من 15 عاما.

وطالب الإدعاء بتطبيق الحكم على 13 صحفيا ومسؤولا تنفيذيا بالصحيفة. غير أن الإدعاء طلب إسقاط التهم عن ثلاثة آخرين حسبما أفادت الصحيفة نفسها.

كانت احدى المحاكم قد أفرجت الأسبوع الماضي عن أحمد سيك وهو صحفي كبير متخصص في التحقيقات الاستقصائية وذلك بعد 430 يوما من بقائه خلف القضبان.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق سراح رئيس التحرير بعدما قضى نحو 500 يوم في السجن. وكان قد تم الإفراج عن عاملين آخرين في جمهورييت العام الماضي.

غير أن كبير المديرين التنفيذيين للصحيفة أكين أتالاي لا يزال خلف القضبان. وقال القاضي في معرض تفسيره لقرار استمرار احتجاز أتالاي إن ربان أي سفينة يكون هو آخر من يغادرها.

كما طالب الإدعاء باستمرار سجن شخص آخر على صلة بالقضية قائلا إنه شخصية كبيرة في منظمة إرهابية.

وقضية جمهورييت هي واحدة من بين العديد من المحاكمات الجارية في مجال الإعلام في تركيا.