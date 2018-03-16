الجيش السوري الحر على أطراف مدينة عفرين وعشرات الآلاف من المدنيين يغادرونها

حلب - (د ب أ):

اقترب الجيش السوري الحر والجيش التركي من مدينة عفرين اليوم الجمعة بعد السيطرة على قرية على محور مدينة عفرين، ومغادرة عشرات الاف من المدنيين منطقة عفرين باتجاه ريف حلب الغربي .

وقال قائد عسكري في فرقة الحمزة التابعة للجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "سيطر الجيش الحر على قرية جويق في محور مدينة عفرين وقريتي خازبان فوقاني وخازبان تحتاني على محور راجو شمال غرب مدينة عفرين".

وأكد القائد العسكري أن معارك عنيفة تجري اليوم الجمعة شمال مدينة عفرين وسط انهيار في صفوف الوحدات الكردية ".

وقال بروسك حسكة المتحدث باسم الوحدات الكردية في عفرين لـ (د ب أ) إن "القوات التركية قصفت مدينة عفرين، وقتلت ما لا يقل عن 18 شخصاً على مدخل المدينة الشمالي الغربي "وأن "الوحدات الكردية تخوض معارك مع القوات التركية والمسلحين المتحالفين معها الذين يحاولون اقتحام المدينة".

وكان الجيش السوري الحر أعلن أمس السيطرة على أربع عشر قرية جديدة، ويتقدم على محور بلدات بلبل وشيخ الحديد وجنديرس في محيط مدينة عفرين .

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوري الحر المقدم محمد حمادين لـ (د.ب.أ) " قواتنا أصبحت على أطراف مدينة عفرين ولا تبعد عن المدينة من الجهة الغربية أكثر من 600 متر، ووجود مدنيين في المدينة التي يحاصرها الجيش الحر المدينة من ثلاث جهات، يؤجل اقتحامها ".

وشهدت منطقة عفرين اليوم خروج عشرات آلاف من الاهالي باتجاه بلدة ريف حلب الغربي .

وقالت مصادر سورية رسمية لـ (د ب أ) أن "أكثر من 30 ألف شخص نزحوا اليوم من منطقة عفرين باتجاه بلدات الزيارة ونبل والزهراء، وأن النازحين يسكنون في بيوت مستأجرة أو لدى معارفهم وآخرين في المساجد".