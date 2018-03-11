مسؤول إيراني: العثور على جثث ركاب الطائرة التركية المنكوبة محترقة

طهران (د ب أ)

أعلن مسؤول إيراني، مساء اليوم الأحد، مقتل 11 شخصا هم جميع ركاب طائرة تركية خاصة تحطمت في جنوب غربي إيران .

و قال المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية، إن سكان المنطقة وصلوا إلى حطام الطائرة، وإن جميع جثث الركاب الـ 11 كانت محترقة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت السلطات الإيرانية، تحطم الطائرة قرب مدينة شهركرد في جنوب غربي إيران.

وذكرت قناة العالم الإيرانية، أن الطائرة كانت في طريقها من إمارة الشارقة الإماراتية إلى مدينة اسطنبول التركية واصطدمت بجبل في منطقه أردل ناقان في محافظة جهارمحال وبختياري الإيرانية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية "بهرام قاسمي" عن أسفه لحادث تحطم الطائرة.

وأعلن قاسمي أن فرق الاغاثة توجهت مباشرة الى منطقة سقوط الطائرة رغم الظروف الجوية السيئة.

وكانت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء، أفادت بأن الطائرة اختفت من شاشات الرادار بعد 70 دقيقة من دخولها المجال الجوي الإيراني.

وأضافت أن الطائرة كان على متنها ثمانية ركاب وطياريان ومساعد طيار.