مقتل 4 عراقيين على أيدي داعش في كركوك

كركوك (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الأحد، أن أربعة مدنيين قتلوا في هجومين منفصلين لعناصر تنظيم داعش، في مناطق تابعة لمحافظة كركوك، 250 كيلومترًا شمالي بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "بأن المواطن عزيز صمد الأمرلي قتل في الطريق الرابط بين بغداد وكركوك في قاطع منطقة انجانة إثر هجوم لعناصر داعش بعد نصب سيطرة وهمية مساء اليوم، فيما أحرق مسلحون يعتقد أنهم من عناصر داعش، ثلاثة مدنيين بهجوم مسلح استهدف سيارة كانت تقلهم على طريق داقوق- طوز خرماتو جنوبي كركوك وقاموا بإحراق جثثهم".

ورغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 21 من ديسمبر الماضي، إنهاء وجود داعش عسكريا في العراق، إلا أن عناصر التنظيم تشن هجمات من حين لآخر في البلاد.